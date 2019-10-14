Üniversitelilerin eğitimine yön verecek merkez tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversitede eğitim gören gören öğrencilerin şekillendirmek hedefi ile hayata geçireceği Akademi Üniversitesi’nin son hazırlıklarını yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet verecek Akademi Üniversitesi için çalışmalarını tamamlıyor. Akademi Üniversite Birimi’ni İzmit kent merkezinde konumlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 katlı gençlik merkezi binasını tadilattan geçirdi. Son rötuşların yapıldığı binada eğitim verilecek derslikler, ofisler, atölyeler, spor, toplantı ve konferans salonu, müzik odası, cep sineması kütüphane gibi ana yerlerin tadilat işleri tamamlandı. Çevre düzenlemesi işleri başlanan bina hizmete gireceği gün için gün saymaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Akademi Üniversitesi’nden üniversite öğrencileri yararlanabilecek. Üniversiteli gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri için yapılan merkez, öğrencilerin sosyalleşmeleri, akademik ve teknik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri içinde büyük bir fırsat olacak. Akademi Üniversite’de birçok alanda gençlik çalışması planlanırken yapının faaliyete geçmesi ile birlikte çalışma alanlarının genişletilmesi, farklı alanlardaki disiplinler üzerinde çalışmaların sürdürülmesi, ulusal ve uluslararası gençlik çalışmaları planlanması, gençlik çalışmalarının gençlerle birlikte yürütülmesi hedefleniyor.

KOCAELİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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