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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eynerce Kavşağı’na trafik düzenlemesi

İHA

Eynerce Kavşağı’na trafik düzenlemesi

– Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu projesi kapsamında yapılacak olan kavşak düzenleme çalışması nedeniyle İzmit yönünden Dilovası ilçe merkezine girecek olan araçlar geçici güzergahı kullanacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğu tarafından Dilovası ilçe merkezine girişleri kolaylaştırmak için “Eynerce Kavşağı – Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu” projesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Proje çalışmaları kapsamında Eynerce Kavşağı’nın Dilovası giriş kolunda kavşak düzenleme çalışması yapılacak. Gerçekleştirilecek olan kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle İzmit yönünden Dilovası’na girişi sağlayan kavşak kolu, çalışmalar bitirilene kadar kapalı tutulacak. İzmit yönünden gelerek Dilovası’na giriş yapmak isteyen araçlar, Eynerce Kavşağı’nın belirlenen diğer alternatif kollarını kullanarak ilçe merkezine giriş yapabilecek.
Araçlar, 15 Ekim 2019 Salı günü başlayacak olan kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle kapanacak olan Dilovası giriş kolu yerine, belirlenen geçici güzergâhı kullanacak. İzmit yönünden gelen araçlar, kavşak köprüsünün üstüne çıkıp karşı tarafa geçip dönel kavşaktan döndükten sonra Dilovası ilçe merkezine ulaşabilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek olan kavşak düzenleme çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

KOCAELİ

14 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:03
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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