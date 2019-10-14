Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak

Çayırova’ya yapılması planlanan Devlet Hastanesinin yeri Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleri sonucu değiştirilerek, merkeze yakın bir yere getirildi.

Gerek seçimden önce gerekse de seçimlerden sonra Çayırova halkının hastanenin yerinin değiştirilmesini talep ettiğini ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Halkın beklentileri üzerine biz de üzerimize düşeni yaptık. Alternatif hastane yerlerinden en uygun olanının imar tadilatlarını hazırlayıp Büyükşehir Belediyesine gönderdik. Devlet hastanemizin yer değişikliği Büyükşehir meclisimizde onaylandı” dedi

Belediyeye 1500 metre mesafede

Başkan Bünyamin Çiftçi, yeni hastane yerinin merkeze yakın, hakim bir tepede belediye binasına 1500 metre mesafede herkes tarafından kolay ulaşılabileceğini belirterek, eski hastane yerinin ise konum olarak otobanın dibinde ve çukur bir alanda olup hastane ve ulaşım yönünden uygun bir yer olmadığını, bu yüzden hastane yerinin değiştirildiğini söyledi.

Oy birliği ile geçti

Başkan Çiftçi’nin yoğun bir mesai harcadığı Çayırova Devlet Hastanesi’nin yeni yeri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak’ın yönettiği meclis toplantısında, oy birliği ile komisyondan gelen ve 14. gündem maddesi olarak mecliste görüşülen Çayırova Devlet Hastanesi’nin yeni yeri oy birliği ile mecliste kabul edildi.

Çayırova’da hastane sevinci

Büyükşehir meclisinde kabul edilen hastanenin yeni yeri Çayırova’da da büyük sevinçle karşılandı. Meclisten alınan kararı sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Çiftçi’ye tebrik ve teşekkür mesajları yağdı. Sevinçlerini dile getiren vatandaşlar, bu hizmetinden dolayı Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

Hastane önceliğimiz

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gerek seçimde gerekse de seçimden sonra vatandaşlardan en çok gelen talep üzerine hastane projesine öncelik verdiklerini belirterek, “ Biz vatandaşlarımızın istemediği hiç bir şeyi yapmayacağız. Projelerimizi onlara danışarak yapacağız. Çayırova’yı birlikte yöneteceğiz” demiştik. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda göreve geldikten sonra hastanenin merkezi bir yere yapılması noktasında bir çalışma yaptık. Gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse de ilimizde yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçe halkımızın rahatça ulaşabileceği alternatif üç yer belirleyerek hem Sağlık Bakanlığına hem de Büyükşehir Belediyemize sunduk. Ekim ayı meclis toplantısında gündem maddesi olan hastanemizin yeri mecliste oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediye başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize ve meclis üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çayırovamıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Bundan sonraki süreci de çok yakından takip edeceklerini belirten Başkan Çiftçi, bir an önce inşaatın başlaması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KOCAELİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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