Çocuk korosuna başvurular başladı

– Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu’na 18 Ekim Cuma gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu için başvurular başladı. 713 yaş aralığındaki herkesin başvuru yapabileceği Çocuk Korosuna kayıtlar 18 Ekim Cuma gününe kadar Kocaeli Fuar’ı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nden yapılabilecek. Çocuk Korosunda eğitim alacak öğrenciler, verilecek eğitimle müziğin, duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde, uyumlu bir şekilde dile getirilmesine dayanan bir disiplin olduğunu öğrenecek. Koro çalışmaları ile çocuklar müzik disiplinine ilk adım mahiyetinde bir başlangıç yapacak ve yeteneklerini geliştirecek.

Müzik Öğretmeni Selçuk Eker’in eğitim vereceği Çocuk Korosu her Cumartesi saat 14.00 – 16.00 saatleri arasında her türlü müzik türünden seçilmiş eserleri çalışacak. Koro üyesi çocuklar, bilgi ve keyif dolu bir şekilde müzik yeteneklerini geliştirebilecek. Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu her yıl verdikleri konserle yeteneklerini sergileme fırsatı da buluyor.

KOCAELİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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