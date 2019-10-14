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Liseli kıza sokakta taciz şüphelisine gözaltı

DHA

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, lise öğrencisi S.A.'nın kendisine sokak ortasında cinsel organını göstererek tacizde bulunduğunu iddia ettiği M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, lise öğrencisi S.A.'nın kendisine sokak ortasında cinsel organını göstererek tacizde bulunduğunu iddia ettiği M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, perşembe günü, Çayırova'nın Akse Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi S.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği'ne verdiği ifadesinde okuluna giderken bir kişinin sokak ortasında kendisine cinsel organını göstererek taciz ettiğini söyledi. Polis, S.A.'nın verdiği ifade ve eşkal üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Dün, Akse Mahallesi'nde boş arazide 2 kişiyi gören polis, bir kişinin verilen eşkale uyduğunu gördü. Polisi gören 2 kişi otların arasına bir cisim attı. Polis, atılan cismin uyuşturucu madde skunk olduğunu tespit etti. Polis, E.D.(39) ve M.K.'yi (37) gözaltına aldı. 2 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak' suçundan işlem yapılırken, E.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. M.K. ise müşteki tarafından teşhis edilirken, hakkında 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ

14 Ekim 2019 Pazartesi

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  • GÜNEŞ 07:03
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  • İKİNDİ 15:58
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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