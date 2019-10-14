Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak

Gebze Belediyesi, EURO 2020 Elemeleri'ndeki FransaTürkiye karşılaşmasını Kent Meydanı’ndaki dev ekrandan yayınlanacağını duyurdu.

Milli Takımımızın bu akşam 21.45’de Fransa ile karşılaşacağı maç Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında dev ekranda yayınlanacak. Euro 2020 Eleme grubunda lider durumda olan Türkiye Milli Takımı’nın oldukça önemli olan Fransa karşılaşması heyecanını Gebzeliler meydanda hep birlikte yaşayacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli hemşehrilerini bu akşam oynanacak milli maçın heyecanını hep birlikte yaşamak üzere meydana davet etti.

KOCAELİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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