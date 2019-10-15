Kocaeli’de bir gencin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kaza yapan ve kendisine saldıran şahıslardan kaçarken kırmızı ışıkta geçip kaza yaptı Saldırdıkları aracın sürücüsü kaza yapınca böyle şoke oldular Ölümlü kaza nedeniyle tutuklanan sürücünün ailesi: “Trafik terörü yapıp bir gencin hayatı karartılmak isteniyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocaeli’de bir gencin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kaza yapan ve kendisine saldıran ...

İHA

– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsü gencin öldüğü trafik kazasına karışan sürücünün, başka bir kaza nedeniyle kendisine saldıranlardan kaçarken kaza yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan sürücünün anne ve babası, saldırganların yargı önüne çıkartılmasını istedi.

Kocaeli’de bir gencin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kaza yapan ve kendisine saldıran şahıslardan kaçarken kırmızı ışıkta geçip kaza yaptı Saldırdıkları aracın sürücüsü kaza yapınca böyle şoke oldular Ölümlü kaza nedeniyle tutuklanan sürücünün ailesi: “Trafik terörü yapıp bir gencin hayatı karartılmak isteniyor”

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsü gencin öldüğü trafik kazasına karışan sürücünün, başka bir kaza nedeniyle kendisine saldıranlardan kaçarken kaza yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan sürücünün anne ve babası, saldırganların yargı önüne çıkartılmasını istedi.
Olay, 8 Haziran tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Milli İrade Meydanı'ndaki kavşakta kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E. Malgir (20) idaresindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’nda kırmızı ışıkta beklerken 2 arkasında bulunan, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç sollama yaparken başka bir araca çarptı. Çarpma sonrası kazaya karışan araçlardan inen 3 kişi, M.E. Malgir ve babası Cengiz Malgir’in olduğu araca yönelerek kazaya kendilerinin sebep olduğu iddiasıyla camdan saldırmaya başladı. Camdan içeri girerek kendilerini çekiştiren şahıslardan korkan M.E. Malgir ise bir anda gaza basarak yola çıktı. Kırmızı ışıkta geçen Malgir idaresindeki otomobilin çarptığı 34 EN 4639 plakalı motosikletin 22 yaşındaki sürücüsü Kadir Kaçar, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası tutuklanan sürücünün anne ve babası ise kendilerine saldırarak kazaya sebep olduğunu iddia ettikleri şahısların bulunarak yargı önüne çıkartılmasını istedi.

Arabaya tekme ve yumruk atılınca sürücü panikledi
Kaza anında oğlu ile birlikte aynı araçta olan ve arkalarında meydana gelen kazaya karışanların kendilerine saldırdığını söyleyen baba Mehmet Cengiz Mahgir, “Kırmızı ışıkta beklerken arkamızda kaza oluştu. Oğluma dedim ki ‘Bize mi çarptılar, ne oldu?’ O da ‘Yok’ dedi. Bir anda arabamızın etrafında 23 kişi, tanımadığım insanlar doluşup bağrışmaya başladılar. Hakaret etmeye başladılar, ‘Burada durulur mu’ diye. Ben de nerede duracağımızı sordum. O esnada arabamıza yumruk ve tekme vurmalar vardı. Oğlum panikledi, ‘Baba bunlar serseri, başımız belaya girecek’ dedi ve ışığa bakmadan hareket etti. O esnada gelen bir motorlu arkadaş varmış, bizim arabamızın sağ tarafına çarptı. Hemen 112’yi aradım” dedi.

“O insanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor”
Kendilerine saldırarak ölümlü kazaya neden olan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Cengiz Malgir, “Şikayetçi olduk. Yaklaşık olarak 3 aylık bir süreç oldu. Şu an hiçbir belirli kişi yok. Maalesef hiçbir gelişme yok. O insanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Evet orada masum insanın bir can kaybı var, ölen insana çok üzüldüm. Benim evladım da ben de ölebilirdim” diye konuştu.

“Trafik terörü yapıp bir gencin hayatı karartılmak isteniyor”
Ölen gencin ailesinin acısını paylaştıklarını belirten anne Leyla Malgir ise “Kaza öncesi yaşananların göz ardı edilmemesi gereken bir durum var. Öncesinde yaşananlar, bizim çocuğumuzun kırmızı ışıkta durduğu yerde çıkmak zorunda bırakılmasıdır. Benim çocuğumun tabi suçu var olduğu, miktar her neyse adaletin vereceği ceza her ne olursa olsun biz bunu beğenmesek de kabulleneceğiz. Ama gerçek mesuliyeti olan, trafik terörü yapanlar ki bunu bizim ülkemizde çok insan yapıyor. Bu mutlaka göz ardı edilmemesi gereken bir husus. Trafik terörü yapıp bir gencin hayatı karartılmak isteniyor” şeklinde konuştu.

Saldırdıkları sürücü kaza yapınca böyle şoke oldular
Öte yandan, kaza anında yaşananlar ise kent güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. O anlarda otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta beklerken, arkasından kendisini geçmeye çalışan bir otomobil, başka bir araca çarpıyor. Çarpma sonrası araçtan inen 3 kişi, Malgir’in aracına yönelerek otomobilin camından içeri sarkıyor. Şahısların müdahalesi sonrası panikleyen sürücü ise kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gençle çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenirken, başındaki kask da çıkarak metrelerce uzağa savruluyor. Kaza sonrası kırmızı ışıkta geçen otomobile yönelenler ise kazayı görünce ellerini başlarına koyarak şok içinde kaza yerine koşuyor.

KOCAELİ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çenesuyu Kavşağı’nda trafik güvenliği arttırıldı
YEREL HABERLER Çenesuyu Kavşağı’nda trafik güvenliği arttırıldı
Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
YEREL HABERLER Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere 10 ayda 10 milyon TL ceza Havadan yapılan kontrollerde gemilere ceza yağdı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere 10 ayda 10 milyon ...
Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı
İstihdam Masası Darıca’da işsizliğe çare oluyor
YEREL HABERLER İstihdam Masası Darıca’da işsizliğe çare oluyor
PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdi Kadınların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele ...
Suriye’de destan yazan Mehmetçik'e özel çocuklardan klipli destek Özel öğrenciler "Komando Andı" ile Mehmetçik'e destek verdi
YEREL HABERLER Suriye’de destan yazan Mehmetçik'e özel çocuklardan ...
Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan ...
16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha ...
Dorseden düşen konteynerin altında kalmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Dorseden düşen konteynerin altında kalmaktan son anda ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış ...
Hürriyet, Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi için Almanya'da
YEREL HABERLER Hürriyet, Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi için ...
Liseli kıza sokakta taciz şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Liseli kıza sokakta taciz şüphelisine gözaltı
Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak
YEREL HABERLER Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak
Halk otobüsünde liseli kıza taciz şüphelisi kameradan yakalandı
YEREL HABERLER Halk otobüsünde liseli kıza taciz şüphelisi kameradan ...
Yazarlardan fuara tam not
YEREL HABERLER Yazarlardan fuara tam not
Polise yumruk atan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Polise yumruk atan zanlı adliyede
Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
YEREL HABERLER Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
Başkan Büyükgöz’den ulaşım müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den ulaşım müjdesi
Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı
YEREL HABERLER Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini ...
Çocuk korosuna başvurular başladı
YEREL HABERLER Çocuk korosuna başvurular başladı
Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
YEREL HABERLER Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X