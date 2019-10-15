Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere 10 ayda 10 milyon TL ceza Havadan yapılan kontrollerde gemilere ...

İHA

İzmit Körfezi’nde çevre kontrol uçakları ile havadan yapılan denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 10 gemiye 9 milyon 884 bin 339 TL para cezası kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri, İzmit Körfezi’nde kirliliğe geçit vermiyor. 7 gün 24 saat çalışan ekipler, 2019 yılında 10 olaya müdahale etti. Bu kapsamda çevre kontrol uçakları ile havadan yapılan denetimlerde, denizi kirlettikleri tespit edilen 10 gemiye toplam 9 milyon 884 bin 339 TL idari para cezası kesildi. Yakın zamanda da Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekiplerinin yaptığı denetimlerde, denizi kirlettiği tespit edilen “Neptune İthaki” isimli RoRo Yük Gemisi’ne ceza kesildi. 11 Ekim Cuma günü Ford Limanı’nda bulunan “Neptune İthaki” isimli yük gemisine hidrolik yağ sızıntısı sonucu deniz kirliliğine sebebiyet verdiğinden dolayı 2 milyon 517 bin 825 TL idari yaptırım uygulandı.

Deniz suyu kalitesi de takip ediliyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi deniz suyu kalitesi de yakından takip ediliyor. Deniz suyunun kalitesini arttırmak ve Körfez’deki deniz canlıları popülasyonunu arttırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında TÜBİTAKMAM işbirliğinde “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” projesi hayata geçirildi. Proje ile izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik olarak belirli derinliklerde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Körfez’e deşarj olan 8 dereden ekipler tarafından numuneler alınarak ölçümler yapılıyor.

KOCAELİ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi diğer kadın da yakalandı
İstihdam Masası Darıca’da işsizliğe çare oluyor
YEREL HABERLER İstihdam Masası Darıca’da işsizliğe çare oluyor
Kocaeli’de bir gencin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kaza yapan ve kendisine saldıran şahıslardan kaçarken kırmızı ışıkta geçip kaza yaptı Saldırdıkları aracın sürücüsü kaza yapınca böyle şoke oldular Ölümlü kaza nedeniyle tutuklanan sürücünün ailesi: “Trafik terörü yapıp bir gencin hayatı karartılmak isteniyor”
YEREL HABERLER Kocaeli’de bir gencin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ...
PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdi Kadınların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele ...
Suriye’de destan yazan Mehmetçik'e özel çocuklardan klipli destek Özel öğrenciler "Komando Andı" ile Mehmetçik'e destek verdi
YEREL HABERLER Suriye’de destan yazan Mehmetçik'e özel çocuklardan ...
Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan ...
16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha ...
Dorseden düşen konteynerin altında kalmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Dorseden düşen konteynerin altında kalmaktan son anda ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış ...
Hürriyet, Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi için Almanya'da
YEREL HABERLER Hürriyet, Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi için ...
Liseli kıza sokakta taciz şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Liseli kıza sokakta taciz şüphelisine gözaltı
Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak
YEREL HABERLER Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak
Halk otobüsünde liseli kıza taciz şüphelisi kameradan yakalandı
YEREL HABERLER Halk otobüsünde liseli kıza taciz şüphelisi kameradan ...
Yazarlardan fuara tam not
YEREL HABERLER Yazarlardan fuara tam not
Polise yumruk atan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Polise yumruk atan zanlı adliyede
Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
YEREL HABERLER Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
Başkan Büyükgöz’den ulaşım müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den ulaşım müjdesi
Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı
YEREL HABERLER Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini ...
Çocuk korosuna başvurular başladı
YEREL HABERLER Çocuk korosuna başvurular başladı
Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
YEREL HABERLER Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
YEREL HABERLER Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
Bolu'daki feci kazada hayatını kaybeden aile üyeleri yan yana defnedildi Yaralı kurtulan genç kız ailesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Bolu'daki feci kazada hayatını kaybeden aile üyeleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X