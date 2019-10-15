Çenesuyu Kavşağı’nda trafik güvenliği arttırıldı

Derince Çenesuyu Kavşağında araç yoğunluğunun azaltılması amacı ile düzenleme çalışmaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan yollarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Derince ilçesi Çenesuyu kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunun azalması ve güvenliğin arttırılması amacı ile kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kavşakta yeni refüj oluşturulurken mevcut refüjlerde ise genişletmeler yapıldı. Kavşağın D100 giriş kısmına yeni refüj inşa edildi. Mevcut olan refüjlerde de genişletme yapıldı. D100 giriş kısmında da genişletmenin gerçekleştirildiği çalışmalar kapsamında 250 metre karayolu bordürü, 100 refüj bordürü ve 30 metreküp beton malzeme kullanıldı.

Derince Çenesuyu kavşağında özellikle mesainin başladığı ve sona erdiği, sabah ve akşamüstü saatlerinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Kavşaktaki refüjlerin küçük olması araçların kavşağa kontrolsüz bir şekilde giriş yapmasına neden oluyordu. Yapılan düzenleme çalışması ile araçların kavşağa daha kontrollü girmesi ve belirli bir düzen içerisinde hareket etmeleri sağlandı. Gerçekleştirilen çalışma ile düzensiz araç yığılmalarının önlenmesi ve yoğunluktan oluşabilecek kazaların önlenerek trafik güvenliğinin arttırılması amaçlanıyor.

KOCAELİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:29

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.