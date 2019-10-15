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Büyükakın, “Toprağa sahip çıkmalıyız”

İHA

– Yüzde 50 hibeli yem tohumu dağıtım töreninde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, "Bizim sadık yârimiz topraktır, toprağa sahip çıkmalıyız" dedi.

Büyükakın, “Toprağa sahip çıkmalıyız”

– Yüzde 50 hibeli yem tohumu dağıtım töreninde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Bizim sadık yârimiz topraktır, toprağa sahip çıkmalıyız” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik çiftçilere verdiği yüzde 50 hibeli tohumlar dağıtıldı. Kocaeli’de çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan hibe desteğinin 2019 yılında da devam etmesi talebinde bulundu. Talebin ardından gerekli işlemleri başlatan Başkan Büyüakkın, çiftçilerin isteğini yerine getirdi. Yüzde 50 hibeli 2019 sonbahar üretim sezonu yem bitkisi tohum dağıtımı, İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bizim sadık yârimiz topraktır. Toprağa sahip çıkmalıyız” dedi.
Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfü Efil, İzmit Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Celal Çobanoğlu, Tarım Kredi Kooperatifi Sakarya Bölge Müdürü Fırat Sungur, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Nuri Al, Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, birlik başkanları ve ilçelerden gelen çiftçiler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Kandıra Sinanlıbilalli Mahallesi’nden çiftçi Hatice Efe, “Ürettiğimiz sebze ve meyveleri pazarlarda satarak aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ata tohumlarını muhafaza ederek nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz. Katkılarından dolayı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.
Ata tohumuna dikkat çeken Başkan Tahir Büyükakın ise, “Ata tohumu, geleceğimizin de teminatı. Özel laboratuvarlarda yetişen tohumlara benzemiyor, son derece hayati, suya daha az ihtiyaç duyuyor. Şu ana kadar 3 tanesinin tescili yapıldı, 3 tanesinin de tescil başvuruları yapıldı. Çiftçilikle ilgili konularda dünyada bir trend var. Tarım sektöründe çalışanların ekonomide payı zaman içinde azalarak devam ediyor. Kocaeli’de kırsal alanlarda nüfusun yüzde 6’sı yaşar. Tarımda çalışanlara baktığımızda da yine bu sayı az. Ekonomik gelişme arttıkça tarımda çalışan nüfus azalır” diye konuştu.
Toprakların bir bütün olarak ekilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizde tarımın ana sorunu toprakların bölünmesidir. Toprakların birleştirilmesi ve daha mantıklı ölçeklerde üretim yapmalıyız. Toprağımıza sahip çıkmalıyız. Burada Eko Turizm ve perma kültür imkânını geliştirmek zorundayız. Eko turizmde başarılı olursak ona paralel olarak tarım da başarılı oluruz. Bu konuda yapılacakları destekleyeceğiz. Kandıra’mız bunun için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Şu ana kadar 12 milyonluk destek verildi. Bu günde toplamda 3 milyonluk 900 ton yem bitkisi vereceğiz. Aslında size balık tutmayı öğretmemiz gerekiyor. Şu an size balık veriyoruz. Bu böyle gitmez. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Daha müreffeh yaşamak için şimdiden geleceği yönetmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından çiftçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yetiştirdikleri sebze, meyve, reçel ve ekmekten oluşan sepetleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a hediye etti. Programın sonunda çiftçilere tohumları dağıtıldı.

KOCAELİ

15 Ekim 2019 Salı

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