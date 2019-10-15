Evinin önünde ölü bulundu Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 1128. Sokak'ta öğle saatlerinde yaşandı. Kenan Tunç (47) adlı şahsın apartmanın önünde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Şahsın cesedi inceleme sonrası Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili olduğu belirlenen O.B. ve S.C. adlı 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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