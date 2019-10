Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında down sendromlu 8 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında çıkan kavga sonrasında yangını babanın çıkarttığı iddia edildi.

Olay, 13.30 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Fadime İlkinci, eşi Mehmet Hilmi İlkinci ve 9 yaşındaki down sendromlu kızları Zümra’nın yaşadığı evde yangın çıktı. Patlamalar ile birlikte alevlerin sardığı yangın sırasında evin balkonuna çıkan Fadime İlkinci, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kadına ulaşırken, evde bulunan 9 yaşındaki down sendromlu çocuk ve babası Mehmet Hilmi İlkinci alevlerin arasında mahsur kaldı.



Down sendromlu kız ve babasının cansız bedeni bulundu

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Fadime İlkinci, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. Patlama riskine karşı ise polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından alevlerin söndürüldüğü evin camları, perdeleri ve içeride bulunan eşyalar ise metrelerce uzağa fırladı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler eve girdi. İçeri giren ekipler yatak odasında down sendromlu Zümra ve babası Mehmet Hilmi İlkinci’nin yanmış cesetlerine ulaştı.



Yangını cinnet geçiren babanın çıkarttığı iddia edildi

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının kasıtlı olarak çıkartılmış olabileceği değerlendirdi. Çevredeki vatandaşların da yangında yaralı olarak kurtulan Fadime İlkinci’nin kocasının kendilerini yakmaya çalıştığını söylediğini iddia etmesi üzerine polis ekipleri incelemelerini derinleştirdi. Yapılan incelemeler sonrasında Fadime ve eşi Mehmet Hilmi İlkinci arasında kavga çıktığı ve kavga sonrasında cinnet geçiren Mehmet Hilmi İlkinci’nin yangın çıkardığı, eşi ve down sendromlu kızını da yangını çıkardığı odaya kilitlemeye çalıştığı iddia edildi. Fadime İlkinci’nin ise son anda kurtulduğu iddia edilirken, 9 yaşındaki Zümra’nın yangından dakikalar önce okuldan eve döndüğü öğrenildi.



Ölen çocuk ve babasının cenazeleri tabutla binadan çıkartıldı

Olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından baba ve kızının cesetleri tabutlarla binadan çıkartıldı. Cenaze aracına bindirilen baba ve kızının cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fadime İlkinci’nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, vatandaşlar ise olay anı yaşananları anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:29

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.