Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen Kenan Tunç (47) yaşamını yitirirken, arkadaşları cesedini evden çıkarırken yakalandı. Tunç'un vücudunda darp izleri bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Kenan Tunç´un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Kenan Tunç´un vücudunda darp izleri tespit edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili olarak S.C. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Kenan Tunç'un uyuşturucudan mı yoksa aldığı darbeler sonucu öldüğü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



KOCAELİ 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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