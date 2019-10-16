Kocaeli’de terör operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yabancı uyruklu 4 şahsın yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyona H.E., A.E., E.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KOCAELİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:27

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.