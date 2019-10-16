Körfez’de okullara tadilat desteği

– Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bakım ekibi, eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda eksikliklerini gideriyor.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında eğitim kurumlarının talepleri doğrultusunda çalışma başlatmış, kurumların küçük tadilat işlemleri ile boya ve bakımlarını gerçekleştirmişti. Ekipler, sadece yaz aylarında değil, okulların taleplerine önceliklerine göre yıl içinde de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Körfez Fen Lisesi’nde Atatürk büstü için çalışma başlatan ekipler, beton döküm işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca bahçe kısmında bulunan alanları öğrencilerin kullanımına uygun hale getirdiler.



KOCAELİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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