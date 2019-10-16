Nefes borusuna yemek kaçınca öldü

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KOCAELİ´nin Derince ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan Suriye uyruklu Ala Hajij (37), öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ala Hajij, ailesiyle birlikte yemek yediği esnada nefes borusuna kaçan yemek nedeniyle öksürerek yere yığıldı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Ala Hajij´i Derince Eğitim Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Nefessiz kalıp, kalp krizi geçirdiği belirlenen Ala Hajij yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hajij´nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KOCAELİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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