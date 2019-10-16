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Engelli vatandaşı 30 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlıları hakim karşısında Emniyette küfür, ...

İHA

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde engelli vatandaşı evinin önünde 30 kez bıçaklayıp 160 TL parası ve 6 paket sigarasını çalan cinayet zanlısı, vatandaşı kendisine küfür ettiği için öldürdüğü yönündeki ifadesini değiştirerek, taciz edildiği için cinayeti işlediğini iddia etti.

Engelli vatandaşı 30 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlıları hakim karşısında Emniyette küfür, hakim karşısında cinsel taciz yüzünden engelli adamı öldürdüğünü söyledi ‘Para için yapmadım’ dedi, diğer sanık iddialarını yalanladı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde engelli vatandaşı evinin önünde 30 kez bıçaklayıp 160 TL parası ve 6 paket sigarasını çalan cinayet zanlısı, vatandaşı kendisine küfür ettiği için öldürdüğü yönündeki ifadesini değiştirerek, taciz edildiği için cinayeti işlediğini iddia etti.

Olay, 17 Mart tarihinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Akasya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akasya Sokak üzerindeki bir evde yaşayan ve geçimini elektrikli engelli aracıyla kuruyemiş satarak sağlayan bedensel engelli Muktedir Çapur(50), evinin giriş bölümünde, nişan cemiyetinden döndüğü öğrenilen ailesi tarafından ölü bulundu. Çapur’un kanlar içinde yerde yattığını gören ailesi durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerine yapılan incelemede boğazında kesikler olan Muktedir Çapur’un öldüğü tespit edildi. Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Karamürsel Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çapur’u 30 kez bıçaklayıp 160 TL parası ve 6 paket sigarasını çaldığı iddia edilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında Çapur’u öldürdüğü iddia edilen Gürsel K. (25) ve Burak G. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıslardan Gürsel K. tutuklanırken, Burak G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili dava görülmeye başladı
Engelli vatandaşın 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili açılan dava Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Öğlen saatlerinde görülen davanın ilk duruşmasında davada tutuklu olarak yargılanan Gürsel K., sanıkların avukatları ve sanıklar hazır bulunurken, farklı bir suçtan tutuklu olan Burak G. ise SEGBİS aracılığı ile davaya katıldı. Duruşmada defalarca bıçaklanarak öldürülen Çapur’un yakınları da hazır bulundu. Duruşma sanıklardan Gürsel K.’nin savunmasını yapması ile başladı. Yaptığı savunmada pişman olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan sanık Gürsel K., olay akşamında sahilde Burak G. ile alkol aldıktan sonra eve dönerken, Çapur’u evinin önünde gördüklerini ve yardım etmek istediklerini söyledi. Daha sonra Burak G. ile Çapur’u apartmanın 4. katında bulunan evinin önüne götürdüklerini belirten Gürsel K., Çapur’un kendilerine evde kimsenin olmadığını söylediği sırada Burak G.’nin yanlarından ayrıldığını söyledi.

“Maktulün cinsel taciz amacı ile yaklaşmasından dolayı bunlar oldu”
Emniyet ve savcı ifadesinde Çapur’u kendisine küfür ettiği için darp ettiğini iddia eden Gürsel K. duruşmadaki ifadesini değiştirdi. Çapur’un kendisini taciz ettiğini iddia eden Gürsel K., “Maktul içeri gireceği sırada bana kendisi ile içeri gitmemi söyledi. Ben sebebini sorarken, maktul önce bacaklarımı, sonra cinsel organımın bölgesine elleri ile dokunmaya başladı. Ben genç bir insanım. Bu davranışından çok rahatsız oldum ve içeri giderek aldığım meyve bıçağı ile maktulü bıçaklamaya başladım. Ancak kaç kez ve neden vurduğumu hatırlamıyorum. Devamından cebinden bir miktar para da aldım. Daha sonra aşağı inerek Burak’a durumu anlattım. O da hemen uzaklaşmamız gerektiğini söyledi. Bunun üzerine oradan ayrıldık. Daha sonra eve gittiğimde eniştemi aradım. Kendisi müsait olmadığını, sonra aramamı söyledi. Bu sırada annem durumu anladı. Ben de evden çıkarak kuzenim İ.E.T.’nin evine gittim. Bir süre sonra amcam H.K. geldi. Pişmanım. Maktulün cinsel taciz amacı ile yaklaşmasından dolayı bunlar oldu” dedi.

Cinayet zanlısının yanındaki şahsın ifadeleri kan dondurdu
Daha sonra savunma yapan diğer sanık Burak G. ise alkol aldıktan sonra eve dönerken Gürsel K.’nin Çapur’u görünce, “Dur şunu bir silkeleyeyim” diyerek yanına gittiğini belirtti. Daha sonra Gürsel K.’nin Çapuri’un yanına giderek zorla yardım etmek isteyip, kucaklayarak merdivenden çıkardığını iddia eden Burak G., kendisinin de Çapur’un bastonunu arkalarından götürdüğünü söyledi. Daha sonra kendisinin yanlarından ayrılarak aşağı indiğini belirten Burak G., “56 dakika sonra Gürsel K. aşağı indi. Elleri kanlıydı. Sonra, ‘Öldürdüm, öldürdüm’ demeye başlandı. Ben hemen kendisinden ayrılıp eve gittim. Başımı yastığa koyduğumda ambulans sesleri gelmeye başladı. Ben de panik yaparak evden çıktım” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Burak G.’nin tutuklanmasını talep etti
Sanıkların savunmalarının ardından olay gecesi Gürsel K.’nin evine gittiği kuzeni İ.E.T. ve Burak G.’nin olaydan sonra yanlarına gittiği 2 kişi tanık olarak dinlendi. Gürsel K.’nin kuzeni i.E.T. verdiği ifadede, Gürsel K.’nin olay gecesi evine geldiğini belirterek, daha sonra amcası H.K. ile birlikte durumu öğrendikten sonra polis ekiplerini aradıklarını ve sanığı teslim ettiklerini söyledi. Daha sonra söz alan Çapur’un ağabeyi Güven Çapur, söz alarak şahıslardan şikayetçi olduğunu belirterek davaya katılma talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan sanık da tutuklandı
Savunmaların yapılmasının ve tanıklarının dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, Burak G.’nin de tutuklanmasını talep etti. Sanık avukatı ise karara itiraz etti. Daha sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Gürsel K.’nin tutukluluk haline karar veren mahkeme heyeti, Burak G.’nin de tutuklanmasına karar verdi. Gürsel K.’nin amcası H.K.’nin tanık olarak dinlenmesi için gerekli yazıların yazılması kararını da veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KOCAELİ

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
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  • İKİNDİ 15:55
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  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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