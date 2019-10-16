– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ayrı hatta güzergâh düzenlemesi yapıldı.

Vatandaşlardan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan talepler doğrultusunda Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca güzergâh düzenlemeleri yapılıyor. Buna göre 59 ve 71 numaralı hatlarda güzergâh değişiklikleri yapıldı. Değişikliğe uğrayan 71 numaralı hattın Batı Terminali olan son durağı Tüysüzler Depolama Merkezi olarak uzatılırken “TüysüzlerBeyhanGültepeCumhuriyet Parkı” olarak çalışan 55 numaralı hat iptal edildi. Değişikliğe uğrayan 71 numaralı hattın Batı Terminali olan son durağı Tüysüzler Depolama Merkezi olarak uzatılırken “TüysüzlerBeyhanGültepeCumhuriyet Parkı” olarak çalışan 55 numaralı hat iptal edildi.

59 numaralı tabela ile “TüysüzlerTurgutCumhuriyet Parkı” olarak çalışan hattın güzergâhı, “TüysüzlerTurgutAtatürk Bulvarıİzmitkent KonutlarıTrafik Şube Müdürlüğü” olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Parkı olan son durak Devran Caddesi, Necati Gençoğlu Kültür Merkezi olarak uzatıldı. Bu kapsamda Tüysüzler Mahallesi, Turgut Mahallesi ve Rasathane bölgesinde ikamet eden vatandaşlar; M.Ali Paşa, Üçyol, Eski İstanbul Yolu, Asri Mezarlık, İzmitkent Konutları, Tuana Konutları’na tek araç ile ulaşabilecek. Ayrıca İzmitkent konutları ve şehir merkezi arasında yolculuk yapan vatandaşların 33 numaralı hat araçlarındaki yoğunluğu da azaltılmış olacak. Son olarak 59 numaralı araçları kullanan vatandaşlar, Tren Garı ve Cumhuriyet Parkı aktarma noktalarından 58 numaralı hat araçlarını ücretsiz aktarmalı olarak kullanabilecek.

55 numaralı tabela ile “TüysüzlerBeyhanGültepeCumhuriyet Parkı” olarak çalışan hattın güzergâhı, 71 numaralı tabela ile “Tavşantepe Bekirdere – Üçyol Devlet Hastanesi Cumhuriyet Parkı GültepeTüysüzler” olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenleme ile 55 numaralı hat iptal edilerek 71 numaralı hattın Batı Terminali olan son durağı Tüysüzler Depolama Merkezi olarak uzatıldı. Bu kapsamda Tüysüzler Mahallesi, Beyhan Sokak, Gültepe ve Fatih mahalleleri bölgesinde ikamet eden vatandaşlar; M.Ali Paşa, Üçyol, Bekirdere, Kireç Ocakları ve Tavşantepe bölgesine tek araç ile ulaşabilecek. 71 numaralı hat araçlarını kullanan vatandaşlarımız Leyla Atakan Caddesi Emniyet Durağı ve Cumhuriyet Parkı aktarma noktalarından 111 ve 126 numaralı hat araçlarını ücretsiz aktarmalı olarak kullanabilecek.



KOCAELİ 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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