İzmit Belediyesi’nden işten çıkartılan muhtar ile ilgili açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmit Belediyesi’nden işten çıkartılan muhtar ile ilgili açıklama

İHA

İzmit Belediyesi tarafından işten çıkartılan Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe'nin bin 453 gün içerisinde sadece 145 gün işe geldiğinin tespit edildiği açıklandı. İşten çıkartılan Efe ise belediye binası önünde açıklama yaparak işten çıkartılmasının haksızlık olduğunu iddia etti.

İzmit Belediyesi’nden işten çıkartılan muhtar ile ilgili açıklama

İzmit Belediyesi tarafından işten çıkartılan Tavşantepe Muhtarı İbrahim Efe’nin bin 453 gün içerisinde sadece 145 gün işe geldiğinin tespit edildiği açıklandı. İşten çıkartılan Efe ise belediye binası önünde açıklama yaparak işten çıkartılmasının haksızlık olduğunu iddia etti.
İzmit Belediyesi tarafından bin 453 gün içerisinde sadece 145 gün belediye girişinde kart bastığı sebep gösterilerek işten çıkartılan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe, belediye hizmet binası önünde kalabalıkla birlikte basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması sırasında Hizmetİş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da açıklama sırasında Efe’nin yanında yer aldı. Muhtarlık görevini sürdürdüğü mahallede yaşayan vatandaşlar da açıklama sırasında belediye önünde yer aldı. Çalıştığı dönemde kendisine verilen her görevi yerine getirdiğini söyleyen Efe, "Çalışma sistemim 24 saat esasına göredir. Görevimi layıkıyla yerine getirdim. Muhtarlar toplantısında sorunları dile getirmemize tahammülleri yok. Ayrıcalık istemedim. İşime sahip çıkacağımı yeni müdüre de ilettim. Siyasi nedenlerle şahsıma saldırılar oldu. Bundan sonrası bizim için başlangıçtır. Düzmece belgelerle iftiralarla kendilerini haklı çıkarmak için çırpınacaklardır” dedi.
İzmit Belediyesi’nden konuyla ilgili açıklamada ise, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada işten çıkartılan Efe’nin bin 453 gün içerisinde sadece 145 gün belediye girişinde kart bastığı belirtildi. İbrahim Efe ve Hizmetİş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy’un halk üzerinde baskı algı oluşturmaya çalıştığının da ifade edildiği açıklamada, “Öncelikle belirtmek isteriz ki, Belediyemiz bünyesinde iş barışını bozan, iş arkadaşlarına kötü örnek olan hiçbir harekete izin verilmemektedir. İzmit Belediyesinde çalışmakta iken parmak okutması ve sonrasında kart okutması gerekirken, işe gelmeyerek sadece Belediyemizin işlerini değil, vatandaş hizmetini de aksatan İbrahim Efe hakkında idaremiz nihai kararı vermiştir. Ancak ne var ki bu haklı kararın ardından bilinçli bir şekilde Tavşantepe Mahallesinin değerli halkı ve kamuoyu yanlış bilgilerle yanıltılmaya çalışılmıştır. Özellikle emeğin yanında olması gereken Hizmetİş Sendikası tavrını emekçiden yana değil, kanunda ve kamu vicdanı karşısında hiçbir yeri olmayan, işe gelmeden maaş almayı destekleyen bir uygulamayı savunarak, sendikal tarihe kara leke olarak düşecek uygulamaya imza atmıştır” denildi.
Açıklamada Efe’nin kendisinden savunma istenilen dönemde de belediye girişinde kart basmadığının kaydedilirken, “İbrahim Efe, 2017 ve 2018 yılında, o dönemde uygulamada olan parmak basma işlemini hiç gerçekleştirmemiştir. Ayrıca 2019 yılında da kendisinden savunma istenen tarihe kadar herhangi bir şekilde kart basmamıştır. Kendisinden savunma istenen 19/08/2019 11/09/2019 tarihleri arasında da kart basmamış, 12/09/2019 tarihinden sonra da sadece 12 iş günü kart basmıştır. İbrahim Efe’nin 2014 yılından bu yana 1453 iş günü içerisinde sadece 145 iş günü kart basma işlemini gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu sebepledir ki, gerek İbrahim Efe’nin, gerekse Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı İdris Ersoy’un halk üzerinde oluşturmaya çalıştığı baskı ve oynadığı algı oyunlarının hiçbir karşılığı yoktur. Haksızlığı savunan Hizmet İş Sendikası’nı insanların algılarıyla oynamak ve siyaset yapmak yerine sendikacılık görevlerini yapmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:05
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatını karalayanlar tutuklandı
2 ayrı hatta güzergâh düzenlemesi yapıldı
YEREL HABERLER 2 ayrı hatta güzergâh düzenlemesi yapıldı
Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar ...
Engelli vatandaşı 30 kez bıçaklayarak öldüren cinayet zanlıları hakim karşısında Emniyette küfür, hakim karşısında cinsel taciz yüzünden engelli adamı öldürdüğünü söyledi ‘Para için yapmadım’ dedi, diğer sanık iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER Engelli vatandaşı 30 kez bıçaklayarak öldüren cinayet ...
Nefes borusuna yemek kaçınca öldü
YEREL HABERLER Nefes borusuna yemek kaçınca öldü
Devrilme riski olan asırlık çınar ağacı kesilecek
YEREL HABERLER Devrilme riski olan asırlık çınar ağacı kesilecek
Yaşlı kadını takip edip, parasını çaldı
YEREL HABERLER Yaşlı kadını takip edip, parasını çaldı
Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Elektrik direğini parçalayan kamyondaki tonlarca toprak yola döküldü
YEREL HABERLER Hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Elektrik ...
Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü cinnet olayında kurşun izleri belirlendi Yangında ölen baba ve kızının bedeninde kurşun izleri çıktı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü cinnet olayında kurşun ...
Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Veteran güreşçilerden çifte dünya şampiyonluğu
İzmit’te asfalt seferberliği hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER İzmit’te asfalt seferberliği hız kesmeden devam ...
Güvenli ulaşım için halk otobüslerine denetim
YEREL HABERLER Güvenli ulaşım için halk otobüslerine denetim
İzmit Belediyesi encümeni toplandı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi encümeni toplandı
İzmit Marina’ya 400 ton asfalt serildi
YEREL HABERLER İzmit Marina’ya 400 ton asfalt serildi
Çayırova Belediyesi’nden kış öncesi yoğun mesai
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi’nden kış öncesi yoğun mesai
Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği
YEREL HABERLER Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği
Değirmendere sahil parkı her gün bakımdan geçiyor
YEREL HABERLER Değirmendere sahil parkı her gün bakımdan geçiyor
Körfez’de okullara tadilat desteği
YEREL HABERLER Körfez’de okullara tadilat desteği
Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek
YEREL HABERLER Annelerden sokak hayvanlarına anlamlı destek
Doğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdü
YEREL HABERLER Doğalgaz dağıtım şirketinde eşini öldürdü
Başkan Büyükakın, "Her yıl 2 bin 500 sürücüsüne eğitim veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, "Her yıl 2 bin 500 sürücüsüne ...
Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan şahıslar adliyede
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan ...
Kocaeli’de terör operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli’de terör operasyonu: 4 gözaltı
Evi ateşe verdikten sonra kızını öldürüp, intihar etmiş
YEREL HABERLER Evi ateşe verdikten sonra kızını öldürüp, intihar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X