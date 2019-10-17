Kartepe Belediyesi’nden moloz uyarısı

– Kartepe Belediyesi vatandaşların gelişi güzel moloz atarak çevre kirliliği oluşturmamaları için uyarıda bulundu.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kartepe sınırları içindeki inşaat, tamir ve tadilat atıklarının Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplandığı, belediyeye haber vermeden atıklarını gelişigüzel atanlar içinde gereken işlemler yapıldığı belirtildi. Vatandaşların çevre konusunda duyarlı olmaları gerektiğini söyleyen belediye yetkilileri, “Vatandaşlarımızın bu tür atıklarını gelişigüzel atmamaları gerekiyor. Gelişi güzel atılan atıkların sahipleri tespit edildiğinde cezai işlem uygulanacaktır. Ekiplerimiz her gün ortalama 80100 ton arası moloz atığı toplamaktadır” dediler.

Molozların belli bir program dahilinde Kartepe İlçe sınırları içerisinde toplandığını hatırlatan yetkililer “Ancak ekiplerin molozları almasının ardından hemen yeni molozlar atılmaktadır. Sonrasında alınmadığı belirtilmektedir. Bu doğru değildir. Vatandaşlarımızın moloz toplama programına uymaları durumunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Çevre ve görüntü kirliliğine de neden olmayacaklardır. Programla ilgili detaylı bilgiyi müdürlüğümüzü arayarak alabilirler. Molozların alınmasında adresler not alınarak takibi yapılmaktadır. Ev ve işyerlerinde tadilat yapan vatandaşlarımız, moloz atıklarını Temizlik İşleri Müdürlüğümüzü telefonla arayarak atık hacmi karşılığında cüzi bir ücret ile aldırabilirler. Bu uygulamayla şehrimizde oluşacak görsel kirliliğinde önüne geçilmiş oluyoruz” diyerek vatandaşları moloz atıklarını çöp konteynırlarına kesinlikle atmamaları konusunda da uyardılar.



KOCAELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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