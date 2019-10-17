Devrilme riski taşıyan çınar ağacı kesildi

– İzmit Yürüyüş Yolu’nda mekanik direnci düşük olan ve içerisinde bir büyük oranda çürüğü olan 10 tescil numaralı çınar ağacı kesilerek kaldırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu’nda bulunan asırlık çınarların röntgenleri de çekilmişti. Çekilen röntgenlerin sonucunda Fevziye Camii önünde bulunan 10 tescil numaralı çınar ağacının mekanik direncinin zayıf olduğu ve yüksek oranda çürümelerinin olduğu tespit edildi. Tedavi edilebilecek durumda olmayan çınar ağacının ileriki zamanlarda oluşabilecek can ve mal kayıplarına neden olmaması için harekete geçen Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izin ile bir çınar ağacını kesti. Kesilen çınar ağacı, Kartepe Uzuntarla’da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da dekoratif hale getirilerek değerlendirilecek.

Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ettikten sonra ağacın kök ve gövdede durum tespiti, acil bakım ve koruma tedbirleri ve uzun dönemli bakım programını içeren teknik raporu ortaya çıkardı. Rapor sonunda tarihi 10 tescil numaralı çınar ağacının devrilme riski bulunması ile can ve mal kaybına yol açabilecek olmasından dolayı Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle ağaç üç parça halinde kesilerek kaldırıldı. 17 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde gerekli tedbirler alınarak yapılan kesim çalışmasında, çınar ağacı vinç yardımı ile kamyona yüklendi.

İzmit Yürüyüş Yolundaki tarihi çınar ağaçlarının tedavisine başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, Yürüyüş Yolunun geleceğe yeşil olarak bırakılabilmesi çalışmalarına devam edecek. Devrilme riskinin yüksek olmasından dolayı kesilen 10 tescil numaralı çınar ağacının yerine yeni çınar ağacı dikilecek. Yeni çınar ağacının dikimi öncesinde zeminde iyileştirme çalışması yapılacak.

KOCAELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.