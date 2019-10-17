İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede

İZMİT'te boşandığı eşi Ayşe Acar´ı (36) doğal gaz dağıtım şirketinin içerisinde tabanca ile başına ateş ederek öldüren Kerem T.(44), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki doğal gaz dağıtım şirketinde meydana geldi. Eski eşinin annesi ve kuzeniyle buluşan Ayşe Acar, geçen Mayıs ayında boşandığı eşi ile birlikte oturdukları evin aboneliklerini kapatmak için elektrik ve su idarelerine gittikten sonra doğal gaz dağıtım şirketine geldi. Burada aboneliğin devri için Kerem T.´nin de çağırılması üzerine Ayşe Acar, eski eşinin gelmesini kabul etti. Kerem T. içeriye girer girmez tabanca ile Ayşe Acar´ın başına bir el ateş ederek öldürdü, ardından intihara kalkıştı. Bu sırada müdahale eden teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi Kerem T.´yi etkisiz hale getirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Kerem T., emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:26

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.