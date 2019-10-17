Kocaeli Şehir Tiyatroları ‘Macbeth’ ile kapılarını açıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 20192020 sezonunu 19 Ekim Cumartesi günü Sezon Tanıtım Programı ve “Macbeth” oyunu ile açacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 20192020 sezonunu 19 Ekim Cumartesi günü açmaya hazırlanıyor. “Macbeth” isimli yeni oyunla sezon açılışını yapacak olan Şehir Tiyatroları’nda oyun öncesi Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı tarafından 20192020 ve 20202021 sezonlarının tanıtımın yer aldığı bir sunum da gerçekleştirilecek. Önümüzdeki 2 sezon boyunca sahnelenmesi planlanan oyunların kısa tanıtımlarının yer aldığı sunumun ardından W. Shakespeare’in yazdığı, usta yönetmen Yunus Emre Bozdoğan’ın yönettiği ‘Macbeth’ oyunu tiyatro severlerle buluşacak.

W. Shakespeare tarafından yazılan ve Yunus Emre Bozdoğan tarafından yönetilen oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Cihan Yöntem ile Ufuk Aşar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip, koreografiyi Cihan Yöntem, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, efektini Mehmet Cebe ve ritmini Haydar Demir üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tekin Ezgütekin, Seçil Mutlu Oğuz, Zeliha Çetinkaya, Senem Akman, Ahsen Gül Ever, Çağrı Mengüç, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Nurcan Tural ve Ufuk Aşar yer alıyor.

KOCAELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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