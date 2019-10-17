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Başkan Söğüt, “Daha fazla genci sporla buluşturacağız”

İHA

– Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7'de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.

Başkan Söğüt, “Daha fazla genci sporla buluşturacağız”

– Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7’de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7’de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla Tütünçiftlik sahildeki Körfez Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Birlikteliğe Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı ve Körfez Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Akın, Spor Koordinatörü Selami Tanış, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, kulüp antrenörleri ve hocalar katıldı.
Körfez’in sporda bir marka olduğunu ve bu doğrultuda da çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Söğüt, “Spor akademilerimizde binlerce çocuğa eğitim veriyoruz. Branş sayımız her geçen gün artıyor. Körfez Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizle sporculara verdiğimiz desteği gözler önüne serdik. Son yıllarda her yaş grubunda önemli başarılar alınıyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Körfez, çok değerli sporcuların yetiştiği bir merkez haline gelecektir” dedi.

KOCAELİ

17 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:42
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  • İKİNDİ 15:54
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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