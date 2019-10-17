Dilovası’ndan Mehmetçiğe destek açıklaması

– Dilovası Belediyesi meclis üyeleri bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Operasyonuna’ destek verdiklerini açıkladı.

Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir, meclis üyeleri ve belediyesi meclisinde grubu bulunan siyasi parti temsilcileri belediye meclis salonunda bir araya gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de gerçekleştirdiği ‘Barış Pınarı Operasyonu’na destek verdi. Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasında “Mehmetçiğimizin yanındayız” mesajı verildi.

Toplantıda yapılan açıklamada, “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” denildi.

KOCAELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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