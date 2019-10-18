Kocaeli’de astrofotoğraf sergisi

Kocaeli’de ışık kirliliğinden uzak kırsal alanlarda astrofotoğraf teknikleri kullanılarak çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi ziyarete açıldı.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Fotoğraf Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Arda Oskay’ın 4. kişisel fotoğraf sergisi açıldı. KOÜ GSF Antre Sanat Galerisinde açılan ‘Gece’ isimli sergide, 20152019 yılları arasında Türkiye’nin ışık kirliliğinden uzak kırsal alanlarında astrofotoğraf teknikleri kullanılarak görüntülenen Samanyolu ve Andromeda Galaksileri, ay ve yıldızlar, gece gökyüzü peyzajları yer alıyor.
20 eserden oluşan sergi 15 Ekim 1 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
KOCAELİ
18 Ekim 2019 Cuma
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