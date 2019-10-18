Akçaray’dan haftalık rekor

Akçaray tramvayı 2019’un 41’inci haftasında 287 bin yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attı.

1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray tramvayı, 1 haftada 287 bin yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Vatandaşlar tarafından sevilerek tercih edilen tramvay, İzmit’in iki ucunu birbirine bağlıyor. Kocaelili vatandaşların birinci tercihi haline gelen tramvay şehrin simgesi haline gelerek sıklıkla kullanılıyor. Ulaşımda Kocaeli’yi daha ileriye taşıyan Akçaray tramvayı, şehrin ulaşım sorununun büyük bir çoğunluğunu da çözerek vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesini yürüttüğü Akçaray tramvayı açıldığı günden itibaren vatandaşlar tarafından ilgiyle kullanılıyor. Kalkış ve varış noktaları olan otogarla eğitim kampüsü istasyonları arasında toplamda gidiş dönüş 20 kilometrelik yolu kat eden 18 tramvay, Kocaeli’deki vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor.

KOCAELİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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