Sakıp Sabancı Caddesi genişletildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Köseköy Sakıp Sabancı Caddesi genişletilerek yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Köseköy Mehduh Tağmaç Kışlası önünde bulunan ve Kartepe Köseköy İzmit arasında alternatif yol olarak vatandaşlara hizmet veren Sakıp Sabancı Caddesi’ni genişletilerek yeniledi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, bin 800 metre uzunluğundaki yol, 10 metre genişliğe kavuşturularak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki alternatif yolların daha elverişli hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Böylece ana arterlerde oluşabilecek sıkıntıların önüne de geçilmesi sağlanıyor. Sakıp Sabancı Caddesi’nin bin 800 metrelik kısmında 3 bin 700 ton asfalt kullanıldı.

Yol yenileme çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bin 800 metre bordür çalışması gerçekleştirdi. Aydınlatma direkleri için yolun kaldırım kısmında alt yapı çalışması yapan ekipler, 2 bin 700 metrekare yeni kaldırım imalatı yaptı. Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan ve dere duvarı ile askeri bölge arasında kalan dar kısım da genişletildi. Genişletme çalışması kapsamında, 170 metrelik kısımda askeri bölgenin tel çitleri arka kısma alınarak yolun genişlemesi sağlandı. Genişletmenin yapılabilmesi için askeri bölge çitleri daha geri alındı ve çitlerin zeminine beton dolgu inşası gerçekleştirildi.

KOCAELİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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