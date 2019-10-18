Kartepe Belediyesi personeline yapım ihalesi güncelleme eğitimi

Kartepe Belediyesi tarafından ‘Yapım İşleri Genel Şartnamesi’ ve tip sözleşmede yapılan değişiklikler hakkında belediye teknik personeline eğitim verdi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Tip Sözleşmede yapılan değişiklikler hakkında belediyenin teknik personelini bilgilendirdi. Belediyenin meclis salonunda düzenlenen eğitimde mevzuat hakkında bilgi verildi. Yapım işlerinde hız ve verimliliğin artması, hata ihtimallerinin azaltılması için periyodik güncelleme ve mevzuat eğitimlerinin önemli olduğunu vurgulayan yetkililer, “Başkanımızın hassasiyeti ve titizliği doğrultusunda eğitim takvimimizi çeşitlendirerek arttıracağız” dediler.

Kartepe Belediyesi, teknik personeline programda düzenleme yöntem ve esasları, yüklenicinin teknik personel bulundurma yükümlülüğü ve ihlal durumunda uygulanması gereken yaptırımlar, alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin yöntem ve esaslar, iş artış ve azalışı ile mukayeseli maliyet hesabı, yeni birim fiyatın yapılmasına ilişkin yöntem ve esaslar, revize birim fiyat yapılması ve uygulanması, süre uzatımlarında fiyat farkı hesaplanması, geçici hakediş raporlarının hazırlanma ve ödenme takvimi, geçici ve kesin kabul sürecinde yapılması gereken iş ve işlemler ile tespit edilen ve eksiklikler için uygulanacak cezalar hakkında uygulamalı bilgiler aktarıldı.

KOCAELİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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