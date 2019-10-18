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Başkandan “Canımız çekti” diyen öğrenciye pişmaniye

İHA

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden pişmaniye özlemini belirten Samsunda okuyan İzmitli öğrenciye sürpriz yaparak pişmaniye gönderdi.

Başkandan “Canımız çekti” diyen öğrenciye pişmaniye

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden pişmaniye özlemini belirten Samsunda okuyan İzmitli öğrenciye sürpriz yaparak pişmaniye gönderdi.
Geçtiğimiz günlerde İzmit’te gerçekleşen pişmaniye festivali ile ilgili paylaşımlarına yorum yapan Samsunda üniversite eğitimini sürdüren İzmitli Faruk Çelik’in bu yorumlarına kayıtsız kalmayan Başkan Hürriyet, üniversite öğrencisine sürpriz yaptı. Çelik’in, pişmaniye festivali ile ilgili sosyal medya hesaplarına, “Başkanım canımız çekti valla gurbet ellerde” yorumuna “göndeririz sana da” diyen Hürriyet, İzmitli öğrenciye sürpriz yaptı.
Başkan Hürriyet’in afiyet olsun dikekleriyle birlikte Samsun’a gönderdiği İzmit pişmaniyesi karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Faruk Çelik, yine sosyal medya hesabı üzerinden duygularını ifade etti. Pişmaniye sürprizi karşında duyduğu mutluluğu ifade eden Çelik, “Boşuna anne demiyoruz teşekkürler başkanım” diyerek Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

KOCAELİ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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