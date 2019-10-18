Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Suriye’de DEAŞ adına eğitim veren, esirlerin kafalarını kesen terör örgütü üyesinin öğrencisi olduğu iddiası ile gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıstan 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 4 kişinin kimlikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri yabancı uyruklu 4 şahsın yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyona H.E., A.E., E.E. ve M.M. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların Suriye’de DEAŞ için savaş eğitimi veren, esirlerin kafasını keserek canice öldüren ve geçtiğimiz Nisan ayında yakalanarak tutuklanan Fehed El Sacır’ın öğrencileri olduğu belirlendi. Şahısların uzun süre Suriye’nin Deyrizor kentinde savaştıkları ve Fehed El Sacır ile Türkiye’ye geldikleri belirlendi.

Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan H.E., A.E., ve M.M. tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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