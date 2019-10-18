‘Kahve Burda Fest’ başlıyor

Birbirinden lezzetli ve dünyaca ünlü kahve tatlarını Kocaelili vatandaşlar 41 Burda AVM’de düzenlenecek ‘Kahve Burda Festivali’nde keşfedecek.

Kocaeli ve bölge halkına düzenlediği etkinliklerle özel deneyimler yaşatan 41 Burda Alışveriş Merkezi (AVM), vatandaşları dünya kahveleri ile buluşturacak. Bu kapsamda 252627 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘Kahve Burda Fest’, kahve severlerle 2. kez buluşacak. Kahve Burda Festivali’ne 26 Ekim Cumartesi günü 19.30’da Bülent Ortaçgil, 27 Ekim Pazar günü saat 19.30’da ise Evrencan Gündüz konuk olacak. Bülent Ortaçgil ve Evrencan Gündüz, şarkıları ve sahneleri ile 41 Burda AVM ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.

Kahve Burda Festivali ile 41 Burda AVM, dünya kahvelerinin lezzetleri, kültürel dans gösterilerini, interaktif ödüllü yarışmaları, çocuk ve yetişkin atölyeleri, tshirt tasarımları, DJ Murat Uyar ile Silent Party, kahvenin hikâyesi sinema gösterimi, konserler ve daha pek çok keyifli aktiviteyi 3 gün boyunca Kocaelililerle buluşturacak.

KOCAELİ 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:24

YATSI 19:43

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