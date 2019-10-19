Başkan Söğüt, “Kent Konseyi birleştirici güç”

– Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetiminin bir önceki dönem başkan ve yönetimini ağırladığı toplantıya katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetiminin bir önceki dönem başkan ve yönetimini ağırladığı toplantıya katıldı. Körfez Tütünçiftlik sahilindeki Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetimi, eski başkan İsa Taş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk olarak Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın bir konuşma gerçekleştirdi.

Birliktelikte konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Önceki dönem kent konseyimiz güzel çalışmalar yaptı, güzel katkılarda bulundu. Şimdi yeni yönetim bu bayrağı aldı. Körfez’i daha yukarı çıkartmak, barış ve huzuru arttırma gayreti içerisinde olalım. Kültürden sanata, eğitimden sanayiye, çevreye her alana Kent Konseyi yapacağı çalışmalar ile ilçemize değer katacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlerle birlikte olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Çok daha güzel projeler ile çalışmalarını ortaya koyacaklardır. Kent Konseyi, yapısı ile birleştirici bir güçtür” ifadelerini kullandı.

Başkan Şener Söğüt’ün konuşmasının ardından eski Başkan İsa Taş’a çiçek ve plaket takdim edildi. Daha sonra eski yönetim kurulu üyelerine de plaket takdimi yapıldı.

KOCAELİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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