Çizgi romanlara ilgi arttı

İZMİT´te yayınevi sahipleri, unutulmaya yüz tutan nostaljik çizgi romanların sinemaya uyarlanmasının ardından çizgi roman serilerinin yeniden ilgi görmeye başladığını söyledi. Son yıllarda çizgi roman okuyucusunda bir artış olduğunu belirten yayınevi sahibi İlhan Yılmaz, "Bir dönemin popüler çizgi romanları sinemaya uyarlanması, yok olma noktasına gelen çizgi romanların satışlarını da artırdı" dedi.

Bir dönem Zagor, Tex, Mr. No, Tommiks, Tarkan, Karamurat gibi eserlerle ellerden düşmeyen ve daha sonra teknolojinin gelişmesiyle beraber unutulmaya yüz tutan çizgi romanlar, yeniden ilgi görmeye başladı. Yayınevi sahipleri, çizgi romanların sinemaya uyarlanmasıyla birlikte çizgi roman serilerine olan ilginin yeniden canlandığını söyledi. Edebi çeşitliliğin artması ve çizgi roman karakterlerinin sinemaya uyarlanmalarının çizgi romanlara olan ilgiyi artırdığını belirten yayınevi sahibi İlhan Yılmaz, "Çizgi romanların 100 bin tirajlara ulaştığı zamanlardan, 10 bin tirajlara düştüğü bir döneme gelmiştik. Hatta dibe vurduğu hiç satış olmadığı zamanlar da oldu. Fakat günümüzde hem daha edebi örneklerin yayınlanması sebebiyle, hem de sinemalarda süper kahramanların filmlerinin, çizgi roman uyarlaması filmlerinin gösterime girmesi sebebiyle yeniden hem velilerde, hem de öğrencilerde ciddi bir yöneliş var. Geçmişte 10-15 bin tirajlara düşen çizgi roman serileri başarısız kabul edilip kapatılırken, günümüzde 10-15 bin satışı zorlayan çizgi romanlar ciddi bir satış rakamına ulaşmış olarak kabul ediliyor. Günümüzde yeniden çizgi romanlar yükselme trendine girdi" dedi.

'HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDİYOR'

Çizgi romanlarda son dönemlerde yerli eserlerde de artış olduğunu belirten İlhan Yılmaz, "Her yaş grubu çizgi romanlara ilgi gösteriyor. Çünkü her yaş grubuna hitap eden çizgi romanlar var artık. Eskiden belli bir yaş skalasına uygun çizgi romanlar vardı, çocuklar için olduğu düşünülüyordu. Fakat günümüzde 7´den 70´e her yaş, her meslek grubuna uygun, her zevke uygun çizgi romanlar bulabilmek mümkün. Son zamanlarda yerli üretimde de ciddi bir artış var. Sadece yabancı çizgi romanlar değil, yerli üretim çizgi romanlar da ilgi görmeye başladı" diye konuştu.

'DERS KİTAPLARIMIN ARASINDA GİZLİCE OKURDUM'

Çocukluk yıllarını çizgi roman okuyarak geçirdiğini söyleyen yayınevi sahibi Şerafettin Ergül, şöyle konuştu:

"Ben çizgi romanlarla kitap okuma alışkanlığımı geliştirdim. En çok Tommiks, Teksas, Zagor gibi çizgi romanlar benim hayalimi süslerdi. Açıkçası ders kitaplarımın arasında saklayarak, gizleyerek okurdum, çünkü büyüklerimiz çizgi roman okumamıza kızardı. Ama çizgi romanlar bize ciddi anlamda kitap okuma alışkanlığı kazandırdı. Teknolojide ciddi anlamda gelişmeler olunca, görsel teknoloji artınca, çocukların ellerinde cep telefonları arttı. Çocukların ilgisi kitaplardan farklı alanlara kaydı zamanla. Son yıllarda ilgi, yavaş yavaş da olsa artıyor. Çocuklar ve gençler çizgi romanları sinemada ve filmlerde görünce bunların kitaplarını aramaya başladılar ve kitapçıları dolaşmaya başladılar. Bu anlamda biraz da olsa ilgi kitaba doğru yöneldi."

'BİZİM ÇOCUKUĞUMUZDA ÇOK DEĞERLİ ŞEYLERDİ'

Eski bir çizgi roman okuyucusu olan Faruk Ataman ise, çocukluğunda çizgi romanların kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Çocukluk yıllarım çizgi romanlarla geçti. 1969 yılından 1976 yılına kadar sürekli çizgi romanlar okudum. Hangi çizgi roman elimize geçerse, onu okuyorduk. Zagor, Tommiks Teksas gibi çizgi romanları okuyorduk. Bayiden gidip almak biraz maddi olarak zorluyordu beni, ama okumuş arkadaşlarımızdan alıyorduk. Kendi aramızda değişiyorduk okuduğumuz çizgi romanlarımızı, çünkü başka bir meşgalemiz yoktu o dönemlerde. Şu anda da çizgi romanlar ilgi artmış, şimdi onları görünce benim için de nostalji oldu. Yeni çizgi romanlar var ama tabii bizim o dönem hissettiklerimizi şu an hissedemiyoruz. Teknoloji değişti, ona göre bazı şeyler de tabii ki değişti, şu an o eski nostaljik havayı bulacağımızı sanmıyorum. Çocukluğumuzda bunlar bizim için değerli şeylerdi."



KOCAELİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:23

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.