\u2013 Kay\u0131tlar\u0131 devam eden \u00c7ay\u0131rova Belediyesi mesleki e\u011fitim ve sanat kurslar\u0131 bir hafta sonra ba\u015fl\u0131yor. Kad\u0131nlar\u0131n zamanlar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmeleri, meslek edinmelerini ve sanata olan ilgilerini art\u0131rmalar\u0131 amac\u0131 ile d\u00fczenlenen kurslarda eli\u015fi, i\u011fne oyas\u0131, tel k\u0131rma, spor, Kur\u2019an\u0131 Kerim, okuma yazma, bilgisayar, diki\u015f, ba\u011flama, a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k gibi 30\u2019u a\u015fk\u0131n bran\u015f bulunuyor. Sanat ve Mesleki E\u011fitim Kurslar\u0131na belediye e\u011fitim birimleri velilerinin yan\u0131 s\u0131ra il\u00e7ede ya\u015fayan t\u00fcm bayanlar da kat\u0131labilecek.\u0130l\u00e7e genelinde 7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren Bilgi Evleri ve Gen\u00e7lik Merkezlerinde verilecek olan Mesleki E\u011fitim ve sanat kurslar\u0131na yo\u011fun ilgi g\u00f6steren \u00c7ay\u0131roval\u0131 kad\u0131nlar, kurs merkezlerinde g\u00f6rd\u00fckleri e\u011fitimlerin sonunda sertifika alarak ilgilendikleri meslek ve sanat alanlar\u0131nda profesyonel hale gelecekler. Alanlar\u0131nda uzman e\u011fitmenlerin g\u00f6rev ald\u0131\u011f\u0131 kurslarda kursiyerler, resim, gitar, ba\u011flama, ebru sanat\u0131 gibi alanlarda kendilerini geli\u015ftirime imkan\u0131 bulacaklar.