Kocaeli’de gözaltına alınan 5 ‘torbacı’ tutuklandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen ‘torbacı’ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Derince ve Gölcük ilçelerinde “torbacı” olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde 152 gram esrar, 580 gram metafetamin, 5 adet ecstasy hap, 1,5 gram kokain, 48 adet sentetik ecza ele geçirdi. Ekipler tarafından 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımını sağlayan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıslardan 1’i serbest bırakılırken, K.K., N.A.A., H.G., D.Y. ve K.K. Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 5 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:50

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