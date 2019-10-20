(Özel) İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar Hayvanlarını dolandırıcılara kaptıran çiftin 3 yıllık emeği yok oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar Hayvanlarını dolandırıcılara ...

İHA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borçlarını ödemek için bir alışveriş sitesi üzerinden 9 ineğini satmak isteyen yaşlı çift, 39 bin 500 TL dolandırıldı. 3 yıllık emeklerinin yok olmasına üzülen çift, hayvanların parası ile ödeyecekleri borçlarını düşünüyor.

(Özel) İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar Hayvanlarını dolandırıcılara kaptıran çiftin 3 yıllık emeği yok oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde borçlarını ödemek için bir alışveriş sitesi üzerinden 9 ineğini satmak isteyen yaşlı çift, 39 bin 500 TL dolandırıldı. 3 yıllık emeklerinin yok olmasına üzülen çift, hayvanların parası ile ödeyecekleri borçlarını düşünüyor.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde 17 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda 64 yaşındaki Gülşeni ve 67 yaşındaki Halil Öztürk çifti, 3 yıldır besleyerek büyüttükleri ineği borçlarını ödemek amacı ile satma kararı aldı. Öztürk çifti, satılığa çıkarttıkları hayvanları çevredeki müşterilerle anlaşamadığı için satamadı. Daha sonra çiftin oğulları Mehmet Emin Öztürk, anne ve babasının hayvanlarını bir alışveriş sitesi üzerinden satma kararı aldı. Mehmet Emin Öztürk, bir arkadaşının hesabından hayvanlarının satılık olduğu ilanını verdi. Öztürk’ün ilan vermesinden kısa bir süre sonra G.Ö. isimli kadın telefonla arayarak hayvanları satın almak istediğini söyledi. Kendisini G.Ö. olarak tanıtan kadın ve eşi B.Ö., daha sonra hayvanları görmek için Öztürk ailesinin evine geldi. Hayvanları almak istediğini söyleyen şahıslar ile Öztürk ailesi 48 bin 500 TL karşılığında anlaştı. Şahıslar paranın bir kısmını bir ay sonra ödeyebileceklerini söyleyince Öztürk ailesi, hayvanları satmaktan vazgeçti. İlk pazarlığın ardından iki kez daha ailenin evine gelen şahıslar, hayvanları satmaya ikna etti.

Hayvanları götürdükten sonra ortadan kayboldular
Öztürk ailesine 9 bin TL para veren şahıslar, paranın kalanını ise 1 ay sonra ödeyeceklerini söyleyerek senet imzaladı. Şahısların kamyonla hayvanları götürmesinden kısa bir süre sonra Mehmet Emin Öztürk, telefonla arayarak hayvanların durumunu öğrenmek istedi. Şahısların telefonlarına ulaşamayan Öztürk, durumdan şüphelenerek plakasını aldığı nakliyat şirketine ait kamyonun sürücüsüne ulaştı. Kamyon şoförü hayvanları Samsun’un Terme ilçesine götürdüğünü söyledi. Mehmet Emin Öztürk, şahısların hayvanları Şile’ye götüreceklerini söylemesine karşın kamyon şoförünün Samsun’a götürdüğünü söylemesi üzerine dolandırıldıklarını anladı. Yaşanan olayın ardından Samsun’a giden Öztürk, şahısların daha önce de farklı kişileri aynı yöntemle dolandırdığını öğrendi. Öztürk ailesi, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yaşlı çift bir yandan yaklaşık 2 aydır kendilerini dolandıran şahısların ortaya çıkmasını beklerken, diğer yandan ise hayvanların parası ile ödeyecekleri borçlarını düşünüyor.

“Biz dolandırdıkları 11. kişi olmuşuz”
Halil Öztürk, şahısların duygu sömürüsü ile kendilerini dolandırdığını belirterek, “Oğlum hayvanları bir internet sitesi üzerinden satılık diye paylaşmış. Bunlar görünce oğlumu telefonla arayıp hayvanları satın almak istediklerini söylemiş. Oğlum da, ‘Gelin bakın’ demiş. Gelip baktılar. Hayvanları beğendiklerini söylediler. Sonra nasıl alabileceklerini söylediler. Oğlum da peşin olmadan satamayacağımızı söylediler. Bunlar bunun üzerine gittiler. Yaklaşık 5 gün sonra tekrar geldiler, 'Hayvanlarımızı kesime verdik. 45 günlük bir çek aldık. O çek gelene kadar bize müsaade et' dediler. Oğlum da ‘Paran gelince gel, o zamana kadar biz hayvanları besleriz’ dedi. Bunlar tekrar gittiler. Üçüncü gelişlerinde kabul ettik. 9 bin TL peşin para verdiler, kalanı için senet yazdık. Senedi yazarken de şahıs, ‘Ben ölünce toprak altına gireceğim, senin hakkını yiyemem' dedi. Hayvanları verdikten sonra oğlum araştırınca bunlar üçkağıtçı çıktı. Biz dolandırdıkları 11. kişi olmuşuz” dedi.

"Telefonların kapalı olduğunu görüce dolandırıldığımızı anladık"
Hayvanlar götürüldükten sonra şahıslara ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladıklarını ifade eden Mehmet Emin Öztürk ise, “Hayvanlarımızı satmaya karar verdik. Burada düşük fiyat verdikleri için internet yoluyla daha iyi bir fiyata satabileceğimiz için ilan verdik. İlanı gören bir kadın beni aradı, Şile’de olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyledi. Ben de gelin bakın ona göre pazarlık yapalım dedim. Geldiler, burada ineklere baktılar. İnekleri çok beğendiklerini söylediler. Babam da anlattığı için ödemenin kalanı için gün istediler. Daha sonra kendi aramızda senet düzenledik. Daha sonra geldiler, hayvanları verdik. Bunlar götürdükten sonra biz hayvanları merak ettik. Arayınca telefonların kapalı olduğunu gördük. O zaman dolandırıldığımızı anladım” diye konuştu.

"Araya birilerini koyarak ağabeyine ulaştım, o da yardımcı olmadı"
Yaptıkları tüm araştırmalara rağmen şahısları bulamadıklarını kaydeden Mehmet Emin Öztürk, olayla ilgili şikayetçi olduklarını belirterek, “Ben sonra ulaşamayınca araştırmaya başladım. Nakliyeyi yapan kamyonunun plakasını almıştım. Onun üzerinden şoföre ulaştım. Şoför hayvanları Samsun’un Terme ilçesine götürdüklerini söyledi. Ben alıcıya da hayvanları şehir dışına çıkartmaması konusunda uyarıda bulunmuştum. O gece hayvanları Terme’ye indirmişler. Ben bundan şüphelenerek olaydan 2 gün sonra kalkıp Samsun’a gittim. Ailesine ulaştım, 6 aydır kendisi ile görüşmediklerini ve şahsın birkaç kişiyi daha dolandırdığını söylediler. Bunun üzerine ben de geri döndüm. Ondan sonra araştırmaya devam ettim. Araya birilerini koyarak ağabeyine ulaştım, o da yardımcı olmadı. Süreç böyle devam etti. Daha sonra savcılığa şikayette bulundum. Bana beklemem gerektiğini ve sürecin kendilerinde olduğunu söylediler” şeklinde konuştu.

"Şimdi hiçbir şey yok, dolabım boş kaldı”
Gülşen Öztürk ise, dolandırılmalarının ardından üzüntüden uyuyamadığını ifade ederek, “Hayvanlarımı istiyorum. Benim canım yanıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Onca yıllık emeğim de hayvanlarım da gitti. Canım acıyor, geceleri yatamıyorum. Sabahın köründe uyanıp otlatmaya götürürdüm. Deprem olduğunda hayvanlarım eteğimin altına girdiler. Hayvanlarım beni severlerdi. Geceleri yatamıyorum. Ya hayvanlarımı getirsinler ya da parasını versinler, hayvan alacağım. Biz o hayvanlarla geçiniyorduk. Şimdi hiçbir şey yok, dolabım boş kaldı” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli’de gözaltına alınan 5 ‘torbacı’ tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de gözaltına alınan 5 ‘torbacı’ tutuklandı
Mesleki eğitim ve sanat kursları başlıyor
YEREL HABERLER Mesleki eğitim ve sanat kursları başlıyor
Kocaeli´de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli´de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
Kocaeli’de ‘torbacı’lara operasyon: 6 gözaltı Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de ‘torbacı’lara operasyon: 6 ...
Kurtulmuş: Mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam edecektir
YEREL HABERLER Kurtulmuş: Mücadeleler farklı tonlarda da olsa devam ...
AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş: “Türkiye sahada gücünü göstermiştir, masada sonuçlarını en güzel şekilde alacaktır” “Bugün Akdeniz’de harıl harıl doğalgaz, hidrokarbon arama çalışmalarımız devam ediyor” “YPG’nin DEAŞ’tan hiçbir farkı yoktur”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan ...
Çizgi romanlara ilgi arttı
YEREL HABERLER Çizgi romanlara ilgi arttı
Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursuna yeni öğrenciler
YEREL HABERLER Beyaz Kalpler Aşçı Yardımcılığı Kursuna yeni ...
Başkan Söğüt, “Kent Konseyi birleştirici güç”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Kent Konseyi birleştirici güç”
Kandıra Devlet Hastanesi yolu asfaltlandı
YEREL HABERLER Kandıra Devlet Hastanesi yolu asfaltlandı
(Özel) Türkiye'de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ediyorlar Dünyada sadece 6 kişide bulunan hastalıkla mücadele için yardım istedi
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye'de eşi bulunmayan hastalıkla mücadele ...
Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındı
3 kişiyle 'polisiz' diyerek soygun yapan firari şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 3 kişiyle 'polisiz' diyerek soygun yapan firari ...
‘Kahve Burda Fest’ başlıyor
YEREL HABERLER ‘Kahve Burda Fest’ başlıyor
Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’deki DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama
Kartepe’de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de Muhtarlar Günü kutlandı
Çayırova Bilgi Evlerinde yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Çayırova Bilgi Evlerinde yeni dönem başladı
Başkandan “Canımız çekti” diyen öğrenciye pişmaniye
YEREL HABERLER Başkandan “Canımız çekti” diyen öğrenciye pişmaniye
Genç çiftin ziynet eşyalarını polis kılığında, gasp eden şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Genç çiftin ziynet eşyalarını polis kılığında, gasp ...
Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına koreografili destek Öğrencilerin bedenleriyle oluşturduğu Türkiye haritası havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatına koreografili ...
Kartepe Belediyesi personeline yapım ihalesi güncelleme eğitimi
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi personeline yapım ihalesi ...
Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi yakalandı
YEREL HABERLER Masaj derneğinde fuhuş yaptıran gelin ve görümcesi ...
Oryantiring yarışması Ormanya’dan start alacak
YEREL HABERLER Oryantiring yarışması Ormanya’dan start alacak
Sakıp Sabancı Caddesi genişletildi
YEREL HABERLER Sakıp Sabancı Caddesi genişletildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X