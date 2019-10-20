Gebze’deki 7 katlı otoparkın dış cephesi boyanıyor

Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu gidermek isteyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmasına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımı devam eden otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Tüm katları görünen otoparkın dış cephe sıva imalatlarının tamamlanmasına sayılı günler kalırken iç cephe imalatlarına da başlandı. Kaba inşaatı biten otoparkın kat içi çalışmalarına devam eden Büyükşehir ekipleri, asfalt imalatına başlayacak. Dış cephe boyasına da başlayan ekipler, asfalt imalatlarına başlayacak.

Kocaeli’nin hangi noktasında trafik sorunu varsa ilgilenen ve gerekli çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, sorun yaşanan bölgelere otopark yaparak bu sorunları gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otopark, 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal kat olarak yapılıyor. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

7 gün 24 saat kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kilogram kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

KOCAELİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:45

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