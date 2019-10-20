100 yıllık çorba KO-MEK mutfağında ocağa kondu

Yaklaşık yüz yılı aşkın bir geçmişe sahip olan “Koca Ali’nin Göç Çorbası” da KOMEK Kocaeli mutfağında pişirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri” kitabı ile unutulmuş lezzetleri ortaya çıkararak önemli bir kültürel değere sahip çıkıyor. Söz konusu yemekler, KOMEK yiyecek ve içecek hizmetleri “Kocaeli Mutfağı” branşı aracılığıyla halka öğretilmeye başlandı. KOMEK Mutfağı geçtiğimiz hafta yine asırlık bir lezzet olan Koca Ali’nin Göç Çorbası’nı ocağa koydu. 100 yıl önce Koca Ali tarafından tariflendirilen çorba, hasta olan yöre halkına şifa oldu.

Kocaeli’nin eski yerleşim yerlerinden Ceharköy halkı, hastalıklar nedeniyle daha yukarılara göç eder. Göç sırasında yöre halkından Ali, hastalıkla pençeleşen insanlara yardım etmek için şifalı bir çorba hazırlar ve bu çorba herkese derman olur. Yöre halkı, Koca Ali’nin gayretinden ve emeğinden sonra çorbaya “Koca Ali’nin Göç Çorbası” ismini verir.

KOCAELİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:45

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