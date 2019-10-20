Görev yaptığı camide, kendini astı

- KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, müezzin Ercan Ç. (35) görev yaptığı camide kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, Derince ilçesi İbni Sina Mahalesi´nde meydana geldi. Murat Evler Camii´nde müezzin olarak görev yapan 1 çocuk babası Ercan Ç., dün öğle namazını kıldırdıktan sonra bahçede cemaatle çay içip, sohbet etti. Cemaat ikindi namazını kılmaya geldiğinde müezzini bulamadı. Ercan Ç.'nin evde de bulunmadığını öğrenen arkadaşları, merak edip camiye geldi. Ercan Ç.'nin caminin minaresinin bulunduğu alanda kendini iple astığı görüldü.
Yapılan incelemenin ardından Ercan Ç.'nin cansız bedeni, morga kaldırıldı. Ercan Ç.'nin cenazesi, bugün toprağa verilmek üzere İzmir´e götürülecek.
KOCAELİ
20 Ekim 2019 Pazar
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