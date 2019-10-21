Eşiyle tartışınca sokakta kendini yaktı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşiyle tartışan şahıs, sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

Olay, akşam saatlerinde Gölcük Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezinde bulunan balıkçı esnafı önünde karısıyla tartışan Volkan Y., olay yerinden eşinin ayrılması sonrasında yanında getirdiği benzinle kendini ateşe verdi. Olayı gören iş merkezindeki esnafların müdahalesiyle kova ile su dökülerek söndürülen şahıs, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıkları oluşan şahıs tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELİ 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.