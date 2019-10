Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için türkü bestelediler

KOCAELİ´de 10 yıl önce kurulan Grup Anka, Barış Pınarı Harekatı´ndaki Mehmetçik için 'Barış Pınarı' isimli türkü besteledi.

Ahmet Kurt, Mehmet Ali Er ve Muhammed Diçkal´ın bir araya gelerek, 10 yıl önce kurduğu Grup Anka, `Barış Pınarı Harekatı´nda görev yapan Mehmetçiğe türkü besteleyerek destek verdi. Grubun, Barış Pınarı adındaki türkülerine çekip, sosyal medyadan paylaştıkları video klip de büyük beğeni alıp, hızla yayıldı. Video klipte, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli Savunma Bakanlığı´nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere de yer verildi.

Videonun sonunda asker selamı veren Grup Anka´nın solisti Ahmet Kurt, "Kahraman ordumuz, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele veriyor. Tamamen ordumuza, askerimize, Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla bu eseri besteledik. Ülkemize, ordumuza destek olmak için stüdyoya girelim dedik ve bu anlamda bu eseri bestelemeye karar verdik. Daima mazlumun feryadına ve imdadına yetişen bir milletiz. Bunu biz her platformda gösteriyoruz, dünyanın birçok bölgesinde zulüm altında olan, zulüm gören Müslümanlara da destek oluyoruz. Bu anlamda ordumuz Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapmış olduğu mücadelede çok büyük kahramanlık örneği sergiledi. Bizler de kahraman Mehmetçiklerimize bu eseri besteleyerek armağan etmek istedik" dedi.

'HER DETAYINDA ASKERLERİMİZE MORAL VERMEYİ AMAÇLADIK'

Bestelemiş oldukları türkünün manevi değerinin kendileri için çok yüksek olduğunu söyleyen Kurt, şöyle konuştu:

"Uzun bir çaba ve emeğin sonucunda bu besteyi ortaya çıkardık. İnanıyorum ki milletimiz de beğenecektir. Eserle ilgili ilk dakikalardan itibaren çok güzel tepkiler aldık. Bir çok yerden çok güzel mesajlar geliyor. Eserin içeriğinde, sözlerinde ve klipin hazırlanışında göstermiş olduğumuz çaba ve eserin sözleri klipin her detayı tamamen Mehmetçiğimize moral amaçlı, destek amaçlı yapmış olduğumuz çalışmalardır. Umarım beğenilir."

'Barış Pınarı' isimli bestenin sözleri ise şöyle:Şimdi hazır olun geldi zamanı

Yerde gökte Aslan gibi mehmedim

Diker bayrağını okur ezanı

Ömer Hamza Ali gibi MehmedimBir hilal uğruna veriyor canı

Cananından önce gelir Vatanı

Dön bir bak tarihe, ceddini tanı

Ya gazidir yada Şehit mehmedimMazlumun feryadı arşa çıkınca

Suyu temiz pınarlar bulanınca

Kan bürümüş köpekler kudurunca

Ölüm yağan yağmur gibi Mehmedim





