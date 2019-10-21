Darıca’da parklar yenileniyor

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde mevcut parkların iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin bütün mahallelerindeki parklara bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda parkların tamamı onarımdan geçirilirken bakım ve boyama işlemleri de yapılıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Parkları sadece oyun grupları ve oturma alanlarının bulunduğu bir alan olarak görmüyoruz. Parklarımızı, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal dünyalarını da geliştirebilecekleri alanlar olarak planlamak istiyoruz. Daha modern ve çağa uygun parklar inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da mevcut parklarımızdaki iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Ailelerimizin de çocuklarını parklara gönül rahatlığıyla getirmeleri için uygun şartları oluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda Darıca’daki bütün mahallelerde parklarımızı güzelleştirmek için çalışıyoruz” dedi.

KOCAELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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