Sepaş Enerji ile 5. Enerji Verimliliği Konferansı tamamlandı

Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 5. Enerji Verimliliği Konferansı, Sepaş Enerji'nin ev sahipliği ile gerçekleştirildi.

Sepaş Enerji, enerji dünyasının kalbinin attığı Gebze Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleşen 5. Enerji Verimliliği Konferansına ev sahipliği yaptı. 1819 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen konferansta enerji verimliliği için örneklerle nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği bilimsel olarak tartışıldı. Kongreye Vali Yardımcısı Osman Ekşi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekçi ve Sepaş Enerji Satış Direktörü Cüneyt Kılıçaslan gibi sektöre yön veren isimler konuşmacı olarak katıldı.

800’ü aşkın katılımcı ile gerçekleşen konferansta enerji sektöründeki temel politikalar ve teknolojik gelişmeler incelendi. Sepaş Enerji, sürdürülebilirlik kapsamında üzerine çalıştığı ve hayata geçirdiği projeleri anlattı. “Gelecegimiz enerji” temasıyla gerçekleşen etkinlikte uzmanlar tarafından ‘Ulusal Enerji Verimlilik Eylem Planı’ değerlendirilerek, daha ileri bir noktaya taşınması için öngörüler paylaşıldı. Ayrıca, Sepaş Enerji standı iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

KOCAELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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