Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Körfez Belediyesi ekipleri tarafından çöp konteynerlerini temizleme işlemlerini sürdürüyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerinin kötü kokulara sebep olmasını önlemek ve çevre sağlığına karşı olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla konteyner yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Periyodik bir takvim eşliğinde tüm mahallelerde çalışmasını yürüten ekipler, iki vardiya halinde gündüz ve akşamları çalışmasını sürdürüyor. Günün erken saatinde işe koyulan ekipler, görevi daha sonra akşam grubuna devrediyor. İlçe genelinde belirli programlar dahilinde sürdürülen çalışmalarda, temizleme işlemi konteyner yıkama ve dezenfekte aracıyla yapılıyor.

İşlem sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan çöp konteynerleri sıcak su ile yıkanırken, çöp konteynerlerindeki pis koku ve sinek oluşumunun, görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor. Yıkama işleminin yanı sıra doğaya zarar vermeyen özel solüsyonlar ile dezenfekte edilen konteynerler kısa sürede yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.

KOCAELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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