İzmit Belediyesinden gençlere destek

İzmit Belediyesi, ücretsiz spor kursuyla birlikte gençlerin hayallerine ulaşmasına destek oluyor.

İzmit Belediyesi BESYO, Spor Liseleri, PAEM, POMEM ve PÖH sınavlarına girecek gençlerin hazırlanması anlamında açtığı ücretsiz spor kursuyla birlikte bu sınavlara girecek öğrencilere destek veriyor. Gençlerin çeşitli meslek gruplarına dahil olmak adına girmesi gereken sınavlar öncesinde öğrencilere önemli destek sağlanıyor. Ücretsiz spor kursları gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Ağustos ayında açılan kurslardan şuana kadar 350 öğrenci yararlandı. Kurslar, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda devam ediyor. Uzman antrenörler Onur Berber, Tanju Yamak ve Oğulcan Kunter eşliğinde gerçekleşen kurslara başvuru yapmak için Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00’dan sonra İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’na ders saatinde giderek başvuru yapılabiliyor.

KOCAELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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