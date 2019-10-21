MHP’li başkan silahını temizlerken kendisini vurdu

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MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, silahını temizlerken kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün silahını temizlerken silah kazara ateş aldı. Elinden yaralanan MHP’li ilçe başkanı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KOCAELİ 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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