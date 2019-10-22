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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahalleliden 15 üniversiteliye burs

DHA

İZMİT'te, Yahya Kaptan Mahallesi'nin sakinleri, topladıkları paralarla üniversitede öğrenim gören 15 kız öğrenciye burs veriyor. Mahalleli, üniversitelilere destek oldukları için mutlu olduklarını belirterek, burs verdikleri öğrenci sayısını çoğaltmak için çabaladıklarını belirtti. 

İZMİT'te, Yahya Kaptan Mahallesi'nin sakinleri, topladıkları paralarla üniversitede öğrenim gören 15 kız öğrenciye burs veriyor. Mahalleli, üniversitelilere destek oldukları için mutlu olduklarını belirterek, burs verdikleri öğrenci sayısını çoğaltmak için çabaladıklarını belirtti. 
İzmit'e bağlı Yahya Kaptan Mahallesi'nde yaşayanlar, emekli öğretmen olan muhtarları Ahmet Mirzaoğlu öncülüğünde, 'Damlaya damlaya burs olur' adlı projeyi başlattı. Bu kapsamda, aralarında para toplayan mahalle sakinleri, Kocaeli Üniversitesi'ndeki çeşitli bölümlerde öğrenim gören 15 kız öğrenciye 250 TL'lik burs veriyor. Geçen yıl 5 öğrenciye burs imkanı sağlayarak, başladıkları bu projede şu an 15 kız öğrenciye burs verdiklerini söyleyen Mirzaoğlu, hedeflerinin, 5 yıllık muhtarlık süresinin sonunda 100 kız öğrenciye burs vermek olduğunu söyledi.
'300 GÖNÜLLÜ VAR'
Projeyle daha fazla kız öğrenciye ulaşacaklarına inandığını belirten muhtar Ahmet Mirzaoğlu, "Bir proje başlattık ve her ay 5 lira verecek 100 gönüllü aramaya başladık. 100 gönüllü ile başladığımız bu yolda 1 yıl içinde 300 gönüllüye ulaştık. Onlardan almış olduğumuz destekle geçen sene 11 kız öğrenciye 250 lira burs verdik. Bu yıl, bu projeyi 15 öğrenciye çıkardık. 5 yıllık muhtarlık süremizin sonunda hedefimiz 100 kız öğrenciye ulaşmak. Kız öğrencilerimize sahip çıkmak adına uğraşıyoruz. Projemiz gayet güzel gidiyor. Bütün evrakımız her an incelenmeye hazır bekliyor. Projemizde daha iyi günlere doğru gideceğimize inanıyorum. İlk olarak 100 kişiyle başlamıştık bu yola sonra sosyal medya hesaplarımızla paylaşıp duyurduk. Kapılara ilanlar astık ve öğretim yılının sonuna kadar 300 gönüllümüz var. Bu 300 gönüllü ile bu işi götürüyoruz" diye konuştu. 
Öğrenciler hakkında mahalle sakinlerinin kafasında soru işareti kalmaması için burs verilecek olanların fakülteler tarafından belirlendiğini söyleyen Ahmet Mirzaoğlu, "Burs vereceğimiz öğrencileri biz seçmiyoruz. Öğrencilerimizi fakülte dekanlarıyla bizzat görüşerek belirlemelerini istiyoruz. Onlar da burs komisyonlarında belirledikleri öğrenciyi bize gönderiyorlar. Bu sayede kız öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz" dedi. 
'KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK ÖNEMLİ'
Başlatılan projenin parçası olduğu için mutlu olduğunu belirten mahalle sakini Remzi Özkan ise "Muhtarımız bize güzel bir yol açtı ve bizler de bu yolda sonuna kadar muhtarımızla birlikte mahalle sakinleri olarak mahallede yaşayan yurttaşlarımızı seferber ederek yardımcı oluyoruz. Bu projeyi çok daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz ve bu desteği her zaman vermeye çalışacağız. Onlar, bu ülkenin geleceğidir ve bu ülkede özellikle kız çocuklarına ve kadınlara yapılan haksızlıkları ve ahlaksızlıkları gördükten sonra kız çocuklarımızın eğitiminin ne kadar değerli olduğu anlaşılmıştır. Onlara destek vermenin de ne kadar anlamlı ve kutsal olduğunu biliyoruz" diye konuştu. 

KOCAELİ

22 Ekim 2019 Salı

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