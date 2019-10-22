Darıcalı çocuklar ‘Yaramaz Tilki'yle eğlendi

– Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde hafta sonu sahnelenen Yaramaz Tilki adlı çocuk tiyatrosu, aileler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, yeni döneme başlarken her yaş grubu için birbirinden güzel programların yer aldığı Kültür Merkezi ziyaretçilerini bekliyor. Özellikle çocuklar için eğlenceli tiyatroların ve gösterilerin yer aldığı Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, vatandaşlar ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hafta sonu sahnelenen Yaramaz Tilki adlı çocuk tiyatrosu da çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Çocuklarıyla birlikte hafta sonu eğlenceli vakit geçirmek isteyen Darıcalılar, salonu doldururken çocuklar da unutulmaz bir gün geçirdiler.

Darıca Belediyesi tarafından Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, “Çocuklarımızla İtişmeyelim İletişelim” isimli söyleşi ile devam ediyor.

Öte yandan çocuklar üzerine bir çok kitap yazan Hatice Kübra Tongar, “Çocuklarımızla İtişmeyelim, İletişelim” konulu bir söyleşi ile Darıcalılarla buluşacak. Annelerin çocuklarla nasıl iletişim kuracağını anlatacak olan olan Tongar, 018 yaş arası çocukların sıklıkla kurduğu kriz cümlelerine doğru iletişim teknikleriyle çözüm önerileri sunacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak olan söyleşiye davet ederken, etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi.



KOCAELİ 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:47

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