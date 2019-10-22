‘Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ kamuoyu ile paylaşıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesinin Kocaeli toplantısı, Kartepe’de bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ kamuoyu ile paylaşıldı. Proje kapsamında resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla 3 günlük eğitim programı düzenlendi. İklim değişikliğinin pek çok konuda ele alındığı toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı’ ele alındı.

21’nci yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisi olan iklim değişikliğine karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı proje, Kocaeli’yi iklim değişikliği ile sistematik şekilde mücadele eden model bir ‘İklim Dostu’ şehir haline getirmeyi amaçlıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem tarafından yapılan sunumda, kent ölçeğinde hazırlanan envanterin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanı dâhilindeki tüm salım kaynaklarını kapsadığı ifade edildi.

Sunumda Kocaeli sera gazı envanteri, C40 Şehirleri İklim Liderliği Grubu, Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi ve Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından 2014 yılında hazırlanan ve yerel yönetimler tarafından yaygın olarak kullanılan yerel sera gazı salımları için küresel protokolüne uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Kocaeli iklim değişikliği eylem planı ile 6 eylem alanı özelinde toplam 16 amaç ve 54 eylem oluşturulduğu belirtilen sunumda, enerji sektörü kaynaklı sera gazı salımlarının kontrolüne yönelik denetim planı hazırlanması ve denetimlerin yapılması hakkında konuşuldu.

Ayrıca sanayi sektörlerinde sera gazı salımlarının izlenmesi ve raporlanması aşamasında, kontrolün sağlanması, atıkların yönetimi için tesislerde etkin bir denetim programının hazırlanması ve denetimlerin yapılması da konuşulan konusunda yerini aldı. Atık tesislerinden kaynaklanan sera gazı salımları ile ilgili çalışmaların yapılması ve denetimlerinin yapılması da dile getirilen bir başkan konu olurken şehrin toplam sera gazı salımlarında en önemli payın ulaşım sektöründen kaynaklandığı belirtildi. Salımlara yönelik olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hâlihazırda bisiklet kullanımı yaygınlaştırma, alternatif yakıtla çalışan toplu taşıma filosu ve hafif raylı sistem çalışmaları bulunduğu ifade edildi.

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